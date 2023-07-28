НАЗК: Експосадовець ОП Кирило Тимошенко користувався повноваженнями в особистих інтересах

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що ексзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах і двічі порушив обмеження, отримуючи подарунки.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

За даними агентства, Тимошенко підписав лист на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому для службового відрядження.

Проте, як стверджує відомство, справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес Тимошенка — оформлення віз посадовцю та його сину.

Також Тимошенко минулого року тричі безкоштовно проживав у готельному комплексі Emili Resort, з них двічі — разом із дружиною й сином.

Підтвердити факт оплати проживання на понад 45 тисяч гривень експосадовець не зміг.

Також влітку 2022 року Тимошенко отримав безоплатні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тисячі гривень. На підставі цього НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо Тимошенка.

Сам експосадовець не зʼявився до НАЗК, щоб отримати протокол, тож документ надішлють поштою.