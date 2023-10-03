ДБР передало військовим гелікоптер Мі-2, який керівництво «Мотор Січі» намагалось приховати від ЗСУ

Державне бюро розслідувань передало українським військовим гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства «Мотор Січ» намагалось приховати від Сил оборони. Мі-2 арештували у червні 2023 року.

ДБР зʼясувало, що у травні 2022 року керівники наказали підлеглим перегнати ще один гелікоптер спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід.

Нині повітряне судно повернули в Україну й відтепер воно буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

У межах цієї справи слідчі ДБР вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.