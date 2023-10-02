У Польщі спростували заяву про те, що країну нібито не запросили на Форум оборонних індустрій в Києві

Міністр державних активів Польщі Яцек Сасін перепросив за свою заяву про те, що Україна нібито не запросила польські компанії на Форум оборонних індустрій у Києві.
«На момент інтервʼю я не володів точною інформацією», — написав він.
Ідеться про коментар в ефірі Radio ZET, коли Сасін сказав, що державний оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa не отримав запрошення, і додав, що бачить «багато недружніх кроків з боку України».
Після переговорів із президентом Polska Grupa Zbrojeniowa Сасін «отримав інформацію», що компанію запросили на форум, але вона вирішила не брати в ньому участь.
- На першому форумі оборонних індустрій, що відбувся в Києві 29 вересня, до Альянсу оборонних індустрій приєдналися 38 компаній з 19 країн. У рамках форуму українська сторона підписала 20 угод і меморандумів про виготовлення дронів, ремонт і виробництво бронетехніки й боєприпасів.
- Загалом у першому міжнародному форумі оборонних індустрій взяли участь 252 оборонні компанії з понад 30 країн світу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що із цим заходом у розвитку українського оборонпрому почалася нова епоха.