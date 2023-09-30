До Альянсу оборонних індустрій приєдналися вже 38 компаній з 19 країн

На момент завершення першого Форуму оборонних індустрій, що відбувся в Києві 29 вересня, до Альянсу оборонних індустрій приєдналися 38 компаній з 19 країн.

Про це повідомив пресцентр МЗС України.

У рамках Форуму українська сторона підписала 20 угод і меморандумів про виготовлення дронів, ремонт і виробництво бронетехніки й боєприпасів. Ідеться про спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих.

Як зазначили в Мінстратегпромі, локалізація виробництва в Україні «дозволить залучити широке коло технологій, ідей, рішень та отримувати озброєння, випробуване в реальних бойових умовах».

У першому міжнародному Форумі оборонних індустрій взяли участь 252 оборонні компанії з понад 30 країн світу. Організацією займалися Мінстратегпром, Міноборони та МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на зустрічі були «світові виробники танків, артилерії, дронів і антидронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій; українські державні та приватні підприємства — від розгалужених груп компаній до defense-tech стартапів».

На думку Кулеби, із цим заходом у розвитку українського оборонпрому почалася нова епоха.