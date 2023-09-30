У Києві стартував Форум оборонних індустрій. Президент оголосив про створення нового Альянсу

У Києві сьогодні розпочався перший міжнародний Форум оборонних індустрій за участі 252 оборонних компаній із понад 30 країн.

Президент уже зустрівся з представниками оборонних компаній та асоціацій США, Британії, Німеччини, Франції, Туреччини, Швеції та Чехії.

«Ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій — альянсу, який цінує міжнародне право і вміє працювати для реального захисту міжнародного права, безпеки. І я говорю не тільки про Україну, але й про безпеку будь-якої нації у світі від будь-якої агресії», — сказав Зеленський.

За словами президента, Україна розробила відповідну базову декларацію як основу альянсу. До неї можуть долучитися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які «поділяють намір дати реальний захист від агресій у ризикованих умовах сучасності».

«Сьогодні на старті цю декларацію вже підписали 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу», — заявив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що Україна розробляє «спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу».

В Україні започаткують спеціальний оборонний фонд, повідомив президент. Він забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку військових виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових військових обʼєктів і програм, які потрібні для оборони та піклування про українських військових.