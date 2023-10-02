«Нова пошта» відкрила перше відділення в німецькому Гамбурзі

Компанія «Нова пошта» відкрила третє відділення Nova Post у Німеччині — у Гамбурзі.
Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі компанії.
Адреса відділення: Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097. У ньому можна відправляти й отримувати документи, посилки та вантажі до 100 кг з понеділка по суботу. Термін доставки в Україну — від 5 днів.
До кінця року «Нова пошта» планує відкрити ще 17 відділень у Мюнхені, Франкфурті-на-Майні, Кельні, Дюссельдорфі, Дрездені тощо.
«Крім того, найближчим часом ми плануємо надати можливість нашим клієнтам отримувати посилки з України в поштоматах і пункти видачі в магазинах», — розповів СЕО Nova Post у Німеччині Сергій Симонов.
- Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну «Нова пошта» почала відкривати відділення в Європі: у Польщі, Німеччині, Литві, Чехії й Румунії. До кінця 2023 року компанія планує почати роботу ще у восьми країнах, серед яких Австрія, Франція, Італія й Іспанія.
- У вересні «Нова пошта» запустила новий спосіб доставки з Польщі в Україну. Тепер посилки вагою до 25 кілограмів можна відправити через поштомати InPost.