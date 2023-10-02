У Києві вперше провели засідання Ради ЄС із закордонних справ. Про що говорили

У Києві 2 жовтня пройшло засідання Ради ЄС із закордонних справ. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів про нову фінансову підтримку для України та гарантії безпеки.
Про це передає кореспондентка «Суспільного».
За словами Борреля, ця подія була історичною, оскільки вперше рада дипломатії провела виїзне засідання поза межами ЄС, воно вперше пройшло у країні-кандидаті на членство і країні, у якій триває війна.
На засіданні Боррель запропонував новий багаторічний пакет для Європейського фонду миру на €5 мільярдів щороку. Він сподівається, що ЄС до кінця 2023 року домовиться про перегляд Багаторічної програми фінансування для України.
Жозеп Боррель додав, що росія використовує голод і нестачу електроенергії як зброю, тому на зустрічах із президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою дипломати ЄС обговорювали гарантії безпеки для України.
Зі свого боку Кулеба зазначив, що Україна довела спроможність експортувати зерно без росії, але новому морському коридору потрібна підтримка ЄС.
Також очільник українського МЗС наголосив, що ЄС має ухвалити 12-й пакет санкцій проти рф, який включатиме боротьбу з обходом уже чинних обмежень і санкції проти російського оборонного сектору, який виробляє ракети й безпілотники. Кулеба додав, що є підстави серйозно обговорити санкції проти ядерної індустрії росії.
Голова дипломатії ЄС заявив, що дипломати працюють над посиленням співпраці між європейською та українською оборонною промисловостями. Посадовець запевнив, що ЄС і надалі підтримуватиме розмінування України, підвищуватиме її можливості кіберзахисту та захисту від гібридних загроз, розвиватиме стратегічні комунікації.
«Найсильніше безпекове зобовʼязання, яке ми можемо дати Україні, — це членство в Європейському Союзі. Зараз Україна є країною-кандидатом, і вона йде цим шляхом далі», — резюмував Боррель.
- Станом на червень 2023 року Рада ЄС ухвалила 11 пакетів економічних та індивідуальних санкцій через російське вторгнення в Україну. Останній пакет передбачає інструменти боротьби з обходом санкцій, заборону на транзит через територію росії товарів і технологій, які можуть допомагати військовому посиленню росії, призупинення ліцензій на мовлення ще пʼятьох пропагандистських медіа (RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook і Katehon). Також до санкційного списку внесли ще 31 компанію.
- У жовтні Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори про членство України в Європейському Союзі, пише Bloomberg із посиланням на джерела.
- 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ. Статус кандидата відкриває для України доступ до спеціальних фінансових фондів Євросоюзу, за рахунок яких фінансуються реформи ву країнах, аби вони відповідали критеріям, необхідним для повноцінного членства в ЄС.