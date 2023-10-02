Місія МВФ вперше за три роки відвідала Україну

До України вперше за понад три роки з візитом прибула місія Міжнародного валютного фонду — обговорили кроки, які потрібні для реалізації чотирирічної програми на суму $15,6 млрд.

Про це 2 жовтня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль розповів про залучення інвестицій, програми підтримки малого й середнього бізнесу, державно-приватне партнерство. Вони також обговорили спільну роботу в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів.

Український уряд повідомив МВФ і про потреби України в коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби на відновлення.

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