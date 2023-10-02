Міністри закордонних справ Євросоюзу вперше зберуться поза ЄС — у Києві

Міністри закордонних справ Європейського Союзу вперше зберуться поза ЄС — у Києві. Зустріч відбудеться у понеділок, 2 жовтня.
Голова дипломатії Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель уже прибув і зустрівся з очільником українського Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.
«Наша підтримка не залежить від того, як розвиватиметься війна найближчими днями та тижнями», — заявив журналістам головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
- Жозеп Боррель 30 вересня прибув з неанонсованим візитом до Одеси. Він відвідав зруйнований російською атакою Свято-Преображенський кафедральний собор і заявив, що ЄС підтримуватиме Україну у війні «стільки, скільки потрібно». 1 жовтня Боррель уже був у Києві і зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим — Євросоюз готує довгострокові безпекові зобовʼязання для України.
- Європейський Союз загалом виділив на підтримку України €85 мільярдів. Зокрема, військова підтримка ЄС сягнула €25 мільярдів.