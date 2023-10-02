Міністри закордонних справ Євросоюзу вперше зберуться поза ЄС — у Києві

Міністри закордонних справ Європейського Союзу вперше зберуться поза ЄС — у Києві. Зустріч відбудеться у понеділок, 2 жовтня.

Голова дипломатії Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель уже прибув і зустрівся з очільником українського Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

«Наша підтримка не залежить від того, як розвиватиметься війна найближчими днями та тижнями», — заявив журналістам головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.