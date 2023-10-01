Верховний представник Боррель: ЄС виділив на підтримку України загалом €85 мільярдів

Європейський Союз загалом виділив на підтримку України €85 мільярдів. Ідеться про військову, цивільну, гуманітарну допомогу.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції в Києві, передає «Суспільне».

За його словами, військова підтримка ЄС сягнула €25 мільярдів.

Після зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим Боррель зазначив, що Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов’язання для України.

«Це була зустріч задля того, щоб визначити пріоритети з міністром оборони, сказати та показати йому, що ми робимо, що ми могли б робити більше. А також, щоб зрозуміти причину, чому в деяких випадках наша підтримка не сприймається настільки важливою, якою вона є», — сказав голова дипломатії ЄС на пресконференції.