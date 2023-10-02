Посол з особливих доручень пояснив, чи не порушила Україна порядку подання позову проти росії до ООН

Російська делегація від початку подання українського позову проти неї наполягає, що спершу Україна мала надіслати ноту росії, а потім вже звернутися до суду. Однак агент України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич пояснив, що у Конвенції прямої такої вимоги немає.
«Ми відкриваємо Конвенцію про геноцид, зокрема статтю 9, яка стосується вирішення спору за цією Конвенцією. Там написано, що всі спори вирішує Міжнародний суд ООН. Там немає ніяких попередніх вимог, як, наприклад, у подібних статтях в інших міжнародних договорах, де зазначено, що спочатку треба намагатися провести переговори й зробити арбітраж, а якщо це не вдається протягом певного періоду, можна йти в Міжнародний суд ООН. У Конвенції про геноцид такого немає», — наголосив посол з особливих доручень Антон Кориневич в інтервʼю «Бабелю».
За його словами, це дуже широка стаття, яка по суті надає Міжнародному суду ООН виняткову компетенцію вирішувати спори за цією Конвенцією. Тому Україна не мала робити жодних попередніх кроків.
«Другий момент. Використовуючи твердження про геноцид, вони мали розуміти, що у таких заяв можуть бути правові наслідки. Особливо, коли вони говорять, що геноцид став підставою для повномасштабного вторгнення. І по-третє, ми всі розуміємо ситуацію й обставини 26 лютого — вони були під Києвом. Тому я сподіваюся і вірю, що суд не візьме до уваги ці твердження», — додав посол.
- 27 вересня 2023 року в Гаазі закінчилися двотижневі слухання в Міжнародному суді ООН щодо позову проти росії, який Україна подала 26 лютого 2022 року. У позові Україна наполягає: росія маніпулює Конвенцією про запобігання геноциду, щоб виправдати свою агресію. Слухання стосувалися попереднього етапу — суд має вирішити, чи може він взагалі розглядати цей позов. Ми вже писали про перший раунд слухань. Другий відкрили росіяни 25 вересня. Вони цілий день намагалися відбити аргументи України й 32 країн, які просять суд розтлумачити положення Конвенції. Велику частину свого виступу російська делегація знову присвятила політичним заявам: заперечувала злочини своєї армії в Бучі, доводила, що депортація дітей — не злочин, а вимушена евакуація, перекручувала виступи членів української команди. 27 вересня був останній день слухань — українська делегація відповідала на російські аргументи. Після цього суд пішов ухвалювати рішення, коли воно буде — поки що невідомо.