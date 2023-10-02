«Це шлях до репарацій». Агент України в Міжнародному суді ООН пояснив важливість справи про геноцид

Слухання, які почалися в Міжнародному суді ООН 25 вересня щодо позову України проти росії, перебувають на стадії юрисдикції. За результатами слухань, а також після оцінки й аналізу письмових документів суд вирішуватиме, чи має він юрисдикцію слухати справу по суті.

Про це в інтервʼю «Бабелю» повідомив агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Антон Кориневич.

«Суть цієї справи в тому, що російська федерація перекрутила поняття «геноцид» і використала його як підставу для повномасштабного вторгнення в Україну. Це серйозне порушення Конвенції про геноцид. Це перекручування одного з ключових для сучасного міжнародного права понять ― злочину геноциду як злочину серед злочинів. І це може бути небезпечний прецедент, коли одна держава без будь-яких свідчень і доказів може звинуватити іншу в геноциді й через це почати проти неї війну. Ця справа має значення не лише для України, але й для світу, для міжнародного права», — пояснює важливість цієї справи Кориневич.

За його словами, Україні потрібні рішення міжнародних судових органів, які фіксуватимуть порушення росією міжнародного права.

«Це відкриватиме нам шлях до питання про репарації, компенсації у звʼязку з цими порушеннями. Тобто це все — гвинтики великого механізму», — пояснив посол.