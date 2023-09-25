Міжнародний суд ООН продовжує слухання за позовом України проти росії — свої аргументи наводить рф

Міжнародний суд ООН сьогодні продовжить слухання за позовом України проти росії в справі про геноцид. Сторони мають надати аргументи щодо того, чи має право суд розглядати позов України.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

Росіяни наполягають, що суд такої юрисдикції не має. Впродовж дня виступатиме саме російська делегація — вони мають поглибити свої аргументи, а також надати відповіді на аргументи української сторони та заяви 32 країн, які долучилися до українського позову. Останнє слухання відбудеться в середу — тоді вже українська делегація надаватиме остаточні контраргументи на заяви росіян.