Власники iPhone 15 скаржаться на перегрів — Apple знайшла причину

Власники нових iPhone 15 скаржаться на перегрівання смартфонів. Компанія Apple знайшла причину.

Про це пише Reuters.

Смартфони можуть нагріватися більше ніж очікувалося через помилку в новій версії операційної системи iOS 17, яку виправлять у майбутньому оновленні.

Водночас у Apple додали, що пристрій може сильно нагріватися в перші кілька днів використання «після налаштувань або через підвищену фонову активність», мовляв, деякі програми сторонніх розробників після оновлення перевантажують систему.

Під сторонніми розробниками мається на увазі соцмережа Instagram, застосунок Uber і гра Asphalt 9.

Apple також заявила, що ця проблема не вплине на довгострокову роботу телефону.