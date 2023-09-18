Apple випустила нову версію операційної системи для iPhone iOS 17. Що там нового

Компанія Apple випустила нову версію своєї операційної системи iOS 17.

Нову iOS можна встановити на будь-який iPhone від 2018 року або пізнішої версії. Для цього треба перейти до Налаштування > Загальні > Про програму > Оновлення програмного забезпечення.

В iOS 17 зʼявилася транскрипція звукових повідомлень. Також користувачі можуть приймати дзвінки на Apple TV, використовуючи iPhone або iPad як камеру.

Крім того, в iOS 17 є «Режим очікування» — ця функція перетворює телефон на розумний дисплей, коли він заряджається й розташований горизонтально.

Apple

Функція NameDrop дозволяє швидко обмінюватися контактною інформацією, торкаючись пристроями.

Apple

У додатку Health зʼявилися нові функції для психічного здоров’я. Користувачі можуть реєструвати свої щоденні настрої та миттєві емоції й отримати доступ до оцінок депресії та тривоги.

Apple

Також в iOS 17 відтепер є функція Check In, вбудована в Messages. Вона дозволяє користувачам сповістити родину чи друзів, коли вони безпечно дісталися місця призначення. Якщо користувач не рухається до місця призначення, місцезнаходження пристрою, рівень заряду акумулятора та стан стільникового зв’язку тимчасово надсилається вибраним контактам.

Apple

Крім того, оновили візитки контактів.