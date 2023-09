Apple презентувала iPhone 15 та іншу техніку. Характеристики

У США 12 вересня пройшла традиційна презентація новинок Apple, а саме: чотири смартфони серії iPhone 15, розумні годинники Series 9 та Ultra 2 і бездротові навушники AirPods Pro 2 з портом USB-C.

iPhone

iPhone 15 має діагональ екрану 6,1 дюйма, iPhone 15 Plus — 6,7 дюйма. Він поставлятиметься в пʼяти кольорах: рожевому, жовтому, зеленому, синьому, чорному. Задня поверхня корпусу iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримала матову поверхню. Ціна стартуватиме від $799 за iPhone 15 і від $899 за iPhone 15 Plus.

Лінійка отримала покращений OLED-дисплей Super Retina. Новий екран підтримує технологію Dolby Vіsion та має яскравість 1 600 ніт. Пікова яскравість 2 000 ніт (при сонячному освітленні), що вдвічі краще, ніж було в iPhone 14.

Одним з найбільших оновлень стала заміна розʼєму Lightning на USB-C. iPhone 15 також має чип A16 Bionic, такий самий, як у 14 Pro.

Смартфон також отримав 48-мегапіксельну основну камеру (100% фокусування пікселів, діафрагма f1,6), що здатна знімати відео в 4K, та динамік Dynamic Island, який раніше був лише в Pro-моделях.

Крім цього, компанія стверджує, що збільшила ємність акумулятора в iPhone 15 і iPhone 15 Plus, тож тепер пристрій пропрацює на одному заряді «весь день».

Watch Series 9 та Watch Ultra 2

У годинників Watch Series 9 та Watch Ultra 2 оновлений процесор S9, вони точніше розуміють надиктовані слова, мають покращені дисплеї та функцію подвійного тапу — керування годинником за допомогою жесту вказівним та великим пальцем.

Ціна Watch Series 9 — від $399. За Watch Ultra 2 доведеться заплатити $799.

AirPods Pro 2

Навушники AirPods Pro 2 перейшли на оновлений порт — USB Type-С, хоча самі навушники ніяк не змінилися. Їх функціональність, автономність і зовнішній вигляд повністю ідентичні попередній моделі.

У навушниках заміна розʼєму не так принципово важлива, як в iPhone: вони не потребують супершвидкої зарядки, передавати обсяги даних кабелем теж не потрібно. Єдина перевага USB-С над Lightning в AirPods — це його універсальність. Ви зможете заряджати навушники тим самим кабелем, що і свій iPhone і MacBook.