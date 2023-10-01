В Амазонці загинули понад 100 дельфінів через рекордну температуру води

У бразильській Амазонці загинули понад 100 дельфінів через рекордно високу температуру води та посуху.

Про це пише CNN.

Усіх мертвих дельфінів знайшли в озері Тефе протягом останніх семи днів. Дослідницький інститут Мамірауа вважає, що така велика кількість смертей незвична.

Температура води в озері Тефе на півдні Бразилії час від часу перевищувала +39 °C.

Річка Амазонка — найбільша водна артерія світу — зараз переживає сухий сезон. Дослідники та активісти намагаються врятувати дельфінів, переміщуючи їх із лагун і озер до головного русла річки, де вода прохолодніша.

Посуха в Амазонії також впливає на економіку Бразилії. У 59 муніципалітетах штату Амазонас рівень води нижче середнього, а це перешкоджає і транспортній діяльності, і рибальству на річці.