Від початку війни в Чорному морі загинули щонайменше три тисячі дельфінів

Від початку повномасштабного вторгнення військ росії в Україну в Чорному морі загинули кілька тисяч дельфінів.

Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

За словами науковця, потужні гідролокатори та вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин, через що дельфіни «сліпнуть» і гинуть від голоду, адже не можуть знайти собі їжу.

У межах парку мертвих дельфінів знаходять на узбережжі, але фахівці не мають змоги обстежити значні території через військову заборону, тож кількість загиблих тварин може бути значною.

Русєв розповів, що наслідки війни спостерігали навіть у Болгарії. У гирлі річки Ропотамо знайшли кілька безсилих дельфінів, які не орієнтувалися в просторі. Деякі з тварин мали опіки від вибухів бомб або мін.