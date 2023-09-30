В Україні за час вторгнення розмінували майже 10 тисяч гектарів сільгоспугідь

В Україні за час повномасштабної війни розмінували понад 9 992 гектари сільськогосподарських угідь.
Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.
За цей час вилучили та знешкодили 120 846 вибухонебезпечних предметів. Тільки за останній тиждень сапераи обстежили й очистили майже 860 гектарів сільськогосподарських угідь та інших територій, на яких знайшли 3 168 вибухонебезпечних предметів.
Раніше повідомлялося, що загальний обсяг видатків на розмінування становить щонайменше $400 мільйонів доларів. При цьому масштабне розмінування може розпочатися лише після завершення бойових дій.
- 29 вересня в ДСНС казали, що від початку повномасштабної війни в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 780 людей. Загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.