Румунія теж доєдналася до бойкоту турнірів УЄФА за участі російських команд

Румунія теж доєдналася до бойкоту росії в турнірах УЄФА.
Федерація футболу Румунії (FRF) оголосила про відмову грати проти юнацьких російських команд на міжнародних змаганнях. FRF вважає, що «має бути солідарною з духом санкцій, підтверджених європейськими та національними інститутами».
Раніше про відмову грати з росіянами оголосили футбольні федерації Англії, України, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії та Норвегії.
- 26 вересня УЄФА послабила повну заборону на участь російських команд у своїх змаганнях. Командам U-17 дозволили грати без прапора, російської форми й гімну, а також на нейтральних полях.
- При цьому УЄФА стверджує, що вкотре засуджує агресію росії проти України, і запевняє, що заборона на участь інших команд залишається чинною до завершення «конфлікту». Там кажуть, що дії дорослих не мають впливати на право дітей грати на міжнародному рівні.