Румунія теж доєдналася до бойкоту турнірів УЄФА за участі російських команд

Румунія теж доєдналася до бойкоту росії в турнірах УЄФА.

Федерація футболу Румунії (FRF) оголосила про відмову грати проти юнацьких російських команд на міжнародних змаганнях. FRF вважає, що «має бути солідарною з духом санкцій, підтверджених європейськими та національними інститутами».

Раніше про відмову грати з росіянами оголосили футбольні федерації Англії, України, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії та Норвегії.