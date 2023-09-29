Норвегія теж заборонила вʼїзд авто з російською реєстрацією

З 2 жовтня Норвегія забороняє вʼїжджати на свою територію автомобілям з російськими номерами.

Про це пише AP.

Заборона означає, що зареєстровані в росії легкові автомобілі, в яких девʼять або менше місць для сидіння, більше не можуть вʼїхати в Норвегію. Автобуси та мікроавтобуси — на десять і більше місць, все ще зможуть перетинати кордон у Стурскугу, єдиному пункті пропуску між Норвегією та росією. Між країнами 198-кілометровий кордон.

Уряд заявив, що винятки будуть для дипломатичних транспортних засобів, для автомобілів, що належать громадянам Норвегії та членам їхніх сімей, які постійно проживають у рф, а також для поїздок, необхідних з гуманітарних причин, — гостра хвороба, смерть або похорони члена родини.