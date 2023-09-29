Норвегія теж заборонила вʼїзд авто з російською реєстрацією

З 2 жовтня Норвегія забороняє вʼїжджати на свою територію автомобілям з російськими номерами.
Про це пише AP.
Заборона означає, що зареєстровані в росії легкові автомобілі, в яких девʼять або менше місць для сидіння, більше не можуть вʼїхати в Норвегію. Автобуси та мікроавтобуси — на десять і більше місць, все ще зможуть перетинати кордон у Стурскугу, єдиному пункті пропуску між Норвегією та росією. Між країнами 198-кілометровий кордон.
Уряд заявив, що винятки будуть для дипломатичних транспортних засобів, для автомобілів, що належать громадянам Норвегії та членам їхніх сімей, які постійно проживають у рф, а також для поїздок, необхідних з гуманітарних причин, — гостра хвороба, смерть або похорони члена родини.
- 8 вересня Європейська комісія продовжила санкції проти росії та додала до них нові обмеження. У документі йдеться, що якщо росіяни вʼїжджають на автотранспорті з номером рф, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС. Тому країни матимуть право конфіскувати машини, смартфони, іншу техніку та цінні речі в тих, хто порушить цю заборону. Пізніше Єврокомісія помʼякшила обмеження: авто залишаються під забороною, а от щодо вилучення особистих речей, які «викликають несуттєве занепокоєння з огляду обходу санкцій», митники мають діяти «пропорційно і розумно». У зміненому тексті вже не йшлося про телефони, ноутбуки тощо.
- Фінляндія, Польща, Латвія та Естонія заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами, виконавши рекомендації Єврокомісії. До обмежень приєдналася і Литва.