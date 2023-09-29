Литва закрила кордон для авто з російськими номерами. Наявний транспорт треба вивезти з ЄС протягом 6 місяців

Від 11 вересня 2023 року митні органи Литви заборонили проїзд автівок з російськими номерами на територію країни. Власники таких авто мають протягом 6 місяців від дати вʼїзду вивезти свій транспорт із Литви та Євросоюзу загалом.

Про це повідомили у пресслужбі литовської митниці.

Заборона поширюється на легкові автомобілі, кемпери, мікроавтобуси до 10 пасажирських місць.

Виняток зробили для автомобілів, що прямують транзитом до Калінінградської області росії або з неї тав мають документ про спрощений транзит (FTD). Їхній проїзд через Литву може тривати не більше доби. В автівці має бути власник — у разі його відсутності транспорт не пустять на територію Литви.

Порушникам загрожує штраф та/або конфіскація авто.