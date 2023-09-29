Палата представників США схвалила окремий транш для України на $300 мільйонів

Палата представників США проголосувала за виділення Україні $300 мільйонів.

Про це пише Politico.

Перед цим цю суму вилучили з проєкту оборонного бюджету США, тому за виділення допомоги голосували окремо. Законопроєкт про витрати на оборону на $826 мільярдів теж ухвалили. Попри успішне голосування демократи вважають, що Кремль може представити цей крок як відмову американського Конгресу від України.

«Росіяни добре справляються з пропагандою. Це буде розіграно так, ніби Америка відмовляється від своїх зобовʼязань щодо України», — сказав демократ Адам Сміт.