Зеленський прибув до Конгресу США, де він зустрінеться з демократами й республіканцями

Президент Володимир Зеленський прибув у Конгрес США, де зустрічатиметься із законодавцями в Палаті представників і Сенаті. Це його другий візит у Вашингтон від початку повномасштабного вторгнення росії.

Під час візиту в Капітолій президент поспілкується з лідерами Республіканської та Демократичної партій в обох палатах Конгресу. На 17:00 за Києвом запланований його виступ перед сенаторами.

Як пише The Guardian, Зеленський вже поговорив із представником Конгресу від Республіканської партії Кевіном Маккарті про протиповітряну оборону і далекобійну зброю. Зеленський розповів про ситуацію на фронті та описав, як зараз відбуваються бої.

Після розмов із демократами й республіканцями від обох палат Зеленський зустрінеться в Білому домі з Джо Байденом. Очікується, що президент США оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Медіа писали, що оголошення про поставки балістичних ракет ATACMS малоймовірне.