НАТО не вважає падіння російських дронів у Румунії навмисною атакою на країну-члена Альянсу

Північноатлантичний альянс не розцінює падіння російських дронів у Румунії як навмисну атаку на країну-члена НАТО.
Про це генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
«У нас немає доказів того, що це було навмисною атакою на країну — союзника НАТО», — сказав Столтенберг.
Водночас він наголосив, що у звʼязку з цими подіями Альянс посилить свою присутність на східному фланзі НАТО, бо «блок існує для захисту всіх союзників». Генсек також заявив про перекидання в Румунію кількох винищувачів для патрулювання повітряного простору.
Столтенберг наголосив, що удари поблизу румунського кордону є «безрозсудними й дестабілізуючими».
- Росія після виходу із «зернової угоди» в середині липня регулярно атакує портову інфраструктуру на півдні України. Уламки російських дронів у Румунії на кордоні з Одеською областю знаходили двічі — 4 і 13 вересня. Румунія викликала голову дипмісії росії та збудувала в прикордонному районі, що поряд із Рені та Ізмаїлом, укриття для цивільних. Також у тому районі посилили заборону на польоти літаків і дронів.