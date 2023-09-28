Марсіанський вертоліт Ingenuity встановив ще один рекорд — цього разу зі швидкості

Марсіанський вертоліт Ingenuity піднявся у 60-й свій політ і подолав 340 метрів зі швидкістю 8 м/с (28,8 км/год). Це стало новим рекордом зі швидкості.

Про це пише NASA.

Ingenuity провів у повітрі 133 секунди і рухався на висоті 16 метрів. Завданням ювілейного польоту було переміститися на нову позицію і зняти навколишню місцевість, щоб знайти нові наукові цілі для марсохода Perseverance.