Марсіанський гелікоптер Ingenuity злетів на рекордну висоту

Марсіанський гелікоптер Ingenuity злетів на Червоній планеті на рекордну висоту.
Лабораторія реактивного руху NASA повідомила, що це сталося 16 вересня — Ingenuity піднявся на 20 метрів і провів у польоті 142 секунди. Для нього це був 59-й політ.
- Марсіанський вертоліт Ingenuity, який прибув на Червону планету разом із дослідним апаратом Perseverance 26 серпня 2022 року, уже перевершив усі очікування NASA. Інженери розраховували лише на пʼять польотів. За свої 59 місій Ingenuity сумарно подолав 13 304 метри і загалом провів у польоті 106,5 хвилини.