Марсіанський гелікоптер Ingenuity злетів на рекордну висоту

Марсіанський гелікоптер Ingenuity злетів на Червоній планеті на рекордну висоту.

Лабораторія реактивного руху NASA повідомила, що це сталося 16 вересня — Ingenuity піднявся на 20 метрів і провів у польоті 142 секунди. Для нього це був 59-й політ.