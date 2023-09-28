Екстрадований Північною Кореєю американський військовий повернувся до США

Американського військового Тревіса Кінга, який втік до КНДР із Південної Кореї, екстрадували до США.
Про це повідомляє BBC.
Телеканал CNN опублікував відео, на якому Тревіс виходить із літака в Сан-Антоніо, штат Техас.
За словами американських військових, рядового Кінга обстежать в армійському медичному центрі в Сан-Антоніо.
Неназваний чиновник Адміністрації президента США заявив, що після місяців «інтенсивної дипломатії» Кінга повернули до США, його родину вже сповістили про це. Угоду про звільнення Кінга уклали за посередництва шведських чиновників, які поїхали до Північної Кореї та привезли його до її кордону з Китаєм.
Мати Тревіса Клодін Гейтс сказала, що «завжди буде вдячна» армії США та її партнерам «за добре виконану роботу».
- Раніше рядовий 2 класу Тревіс Кінг відсидів майже два місяці в південнокорейській вʼязниці за напад. 17 липня його звільнили та збиралися відправити додому у штат Техас, де йому потенційно загрожують додаткові військові дисциплінарні стягнення і звільнення зі служби. Кінга супроводжували в аеропорт у Південній Кореї, але під час проходу митниці він утік з аеропорту, а потім приєднався до екскурсії по демілітаризованій зоні у прикордонному корейському селі Пханмунджом.
- 27 вересня стало відомо, що Північна Корея вирішила депортувати американського військового Тревіса Кінга. Однак яким чином відбудеться процедура й куди саме його депортують — не повідомляли.