Північна Корея вперше підтвердила затримання американського військового

Північна Корея підтвердила, що затримала американського солдата Тревіса Кінга, який втік з екскурсії до демілітаризованої зони. Це перший випадок, коли КНДР відповіла на запити щодо місцеперебування Кінга.
Про це пише BBC.
Командування ООН, яке контролює демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореями, запросило інформацію про Кінга у північнокорейських військових. Додаткову інформацію не розголошують.
«Армія Північної Кореї відповіла командуванню ООН щодо Кінга. Наразі ми не будемо вдаватися в подробиці, щоби це не перешкодило нашим зусиллям повернути його додому», – йдеться в заяві ООН.
- Раніше рядовий 2 класу Тревіс Кінг відсидів майже два місяці в південнокорейській вʼязниці за напад. 17 липня його звільнили та збиралися відправити додому у штат Техас, де йому потенційно загрожують додаткові військові дисциплінарні стягнення і звільнення зі служби. Кінга супроводжували в аеропорт у Південній Кореї, але під час проходу митниці він утік з аеропорту, а потім приєднався до екскурсії по демілітаризованій зоні у прикордонному корейському селі Пханмунджом.