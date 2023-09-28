На порталі «Дія» знову запрацював антикорупційний реєстр НАЗК

На порталі «Дія» знову запрацював Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні чи повʼязані з корупцією правопорушення.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Тепер кожен може перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції, щоб не співпрацювати з підприємствами й людьми, які мають корупційний бекграунд. Також реєстр допоможе журналістам і громадськості викривати корупційні схеми», — зазначив Федоров.

Від початку повномасштабної війни росії з Україною доступ до багатьох реєстрів закрили. За словами міністра, його відомство працює із Силами оборони і безпеки, щоб максимально відкрити доступ до реєстрів.