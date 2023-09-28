На порталі «Дія» знову запрацював антикорупційний реєстр НАЗК

На порталі «Дія» знову запрацював Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні чи повʼязані з корупцією правопорушення.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Тепер кожен може перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції, щоб не співпрацювати з підприємствами й людьми, які мають корупційний бекграунд. Також реєстр допоможе журналістам і громадськості викривати корупційні схеми», — зазначив Федоров.
Від початку повномасштабної війни росії з Україною доступ до багатьох реєстрів закрили. За словами міністра, його відомство працює із Силами оборони і безпеки, щоб максимально відкрити доступ до реєстрів.
- У реєстрі корупціонерів є інформація про всіх фізичних і юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. НАЗК займається цим реєстром з лютого 2019 року.
- 4 вересня Нацагентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до Реєстру корупціонерів. А 6 вересня НАЗК запустило «Єдиний портал повідомлень викривачів». Завдяки йому люди можуть повідомити про зафіксовані факти корупції.