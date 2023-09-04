НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) сьогодні, 4 вересня, відкрило публічний доступ до Реєстру корупціонерів.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Реєстр закрили з початком повномасштабного вторгнення рф.

У НАЗК зазначають, що закритий доступ до реєстру ускладнив діяльність держорганів. Цей реєстр використовували під час призначення людини на певну державну посаду та під час проведення державних закупівель.

При відновленні доступу в НАЗК врахували безпекові аспекти, повідомило агентстсво. Тому реєстр не буде відображати відомості про місце роботи, посаду, на якій людина вчинила правопорушення.

Наразі в реєстрі понад 46 тисяч записів, з них понад 15 тисяч — за кримінальними правопорушеннями.