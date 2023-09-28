СБУ ідентифікувала кадировського полковника, який катував українських полонених

Служба безпеки України ідентифікувала кадировського полковника, який катував українських полонених і вимагав гроші з їхніх сімей за припинення тортур. Ідеться про Зелімхана Агмерзоєва — командира 3 роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці.

За даними СБУ, в окупованому Мелітопольському районі Агмерзоєв сформував каральні загони, які під його командуванням влаштовували репресії проти цивільних і полонених. За його наказом українців жорстоко катували.

Агмерзоєв особисто телефонував родичам потерпілих і вимагав гроші за припинення знущань. Задокументовано факт вимагання ним 500 тисяч гривень у дружини полоненого військового ЗСУ. У разі несплати Агмерзоєв погрожував вбити або покалічити полоненого. Також він вимагав $20 тисяч за двох викрадених цивільних.

Агмерзоєву повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК), за що в разі затримання йому загрожує 12 років увʼязнення.

Служба безпеки України