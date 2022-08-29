СБУ ідентифікувала командира спецзагону кадирова «ахмат», який убив пʼятьох цивільних у Бучі. Окупанту оголосили підозру

Служба безпеки України ідентифікувала командира групи спеціального загону швидкого реагування «ахмат», який вбив п’ятьох цивільних у Бучанському районі Київської області.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Майору поліції Мусаєву Ізнауру Ібрагімовичу оголосили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.
За даними слідства, цей окупант брав участь у захопленні села Микуличі у складі російських військ. Російські солдати вчиняли над українцями насильство, страчували їх, здійснювали спецрейди для залякування мирних українців.
Щоб нібито запобігти співпраці місцевих із ЗСУ, Ізнаур Мусаєв та його підлеглі розстрілювали людей на окупованих територіях.
- Прокуратура також повідомила про підозру в посяганні на цілісність України (ч. 2 ст. 110 КК) командиру спецзагону «ахмат» Апті Ароновичу Алаудінову. Він керував загоном «кадировців» і брав безпосередню участь у захопленні міст Луганської області в березні та квітні 2022 року.