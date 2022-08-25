Командиру спецзагону кадирова «ахмат» оголосили підозру. Він брав участь у захопленні міст Луганщини

Прокуратура повідомила про підозру в посяганні на цілісність України (ч. 2 ст. 110 КК) командиру спецзагону «ахмат» росгвардії, який належить до формувань рамзана кадирова.
Про це повідомляють Офіс генпрокурора і СБУ.
Підозру оголошено Апті Ароновичу Алаудінову. Він керував загоном «кадировців» і брав безпосередню участь у захопленні міст Луганської області у березні та квітні 2022 року. Його бійці брали участь у боях у Рубіжному, Кремінній та Сєвєродонецьку, де російські війська активно використовували тактику «випаленої землі».
Кремль оцінив «заслуги» чеченського командира, присвоївши йому зірку героя росії, а фейковий уряд так званої «лнр» удостоїв його звання «героя лнр». Алаудінов наразі є секретарем Ради безпеки Чечні.
Його місцезнаходження встановлюється.
- 12 серпня СБУ ідентифікувала «приятеля» рамзана кадирова, який катував підлітка під час окупації Київської області. Це командир мобільного загону особливого призначення росгвардії в чеченській республіці «ахмат» — бісаєв анзор саладієвич. Він входив до найближчого оточення кадирова.