Посол США: НАТО збільшить виробництво боєприпасів для себе й України

Країни НАТО збільшать виробництво боєприпасів як для України, так і для країн-членів Альянсу, які передали значну частку свого озброєння українським військам.

Про це розповіла посол США при НАТО Джуліан Сміт, передає «Голос Америки».

«Ми бачили випадки, коли союзники по НАТО надавали українцям усе, що могли, у двосторонньому порядку, що створювало певну нестачу в їхніх власних запасах. Тож у НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів», — сказала вона.

Виробництво посилюватимуть за рахунок виробничих ліній приватного сектору.