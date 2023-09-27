Британський музей попросив громадськість допомогти повернути вкрадені експонати

Британський музей звернувся до громадськості з проханням допомогти ідентифікувати і повернути стародавні артефакти, які зникли з його колекції.
Про це пише BBC.
У музеї уточнили, що більшість із них – грецькі та римські дорогоцінні камені і ювелірні вироби. На сайті установи опублікували фото деяких з них.
Уже вдалося повернути 60 предметів. Іще 300 ідентифікували.
«Якщо у вас можуть бути або були предмети з Британського музею, або якщо у вас є будь-яка інша інформація, яка може нам допомогти, будь ласка, звʼяжіться з нами», — закликали на сайті музею.
Установа співпрацюватиме із міжнародною групою експертів, щоб повернути експонати. Вони уже є у Реєстрі втрачених предметів мистецтва.
- Раніше стало відомо, що цінності з музейної колекції «зникли, були вкрадені або пошкоджені». Співробітника, якого підозрюють в причетності до крадіжок, звільнили, а директор Британського музею Гартвіг Фішер оголосив, що піде у відставку.