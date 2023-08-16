Працівника Британського музею звільнили через зниклі експонати

Британський музей у Лондоні звільнив одного зі своїх співробітників після того, як цінності з музейної колекції «зникли, були вкрадені або пошкоджені».

Про це повідомляє BBC.

Мова йде золото, ювелірні вироби та коштовне каміння. Вони датувалися періодом від XV ст. до н. е. до XIX ст. н. е. Більшість експонатів зберігалася в сховищі і останнім часом не виставлялася на загальний огляд.

Директор Британського музею Гартвіг Фішер сказав, що музей докладатиме зусиль, щоб повернути цінності, а на співробітника музею чекає правосуддя.

Управління боротьби з економічною злочинністю поліції Лондону проводить розслідування, але поки нікого не затримали. Британський музей також почав перевірку системи безпеки.