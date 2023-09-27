Міносвіти розповіло, яким буде НМТ у 2024 році

Міністерство освіти і науки пояснило, яким буде Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2024 році. Одне з нововведень — випускників тестуватимуть не з трьох, а з чотирьох предметів.

Обовʼязковими предметами на НМТ будуть українська мова, математика та історія України, а ще один обиратиме сам випускник. Історія України за період від XVI століття і дотепер стала обовʼязковим предметом на НМТ. Це має «зміцнити національну свідомість і самоідентифікацію».

НМТ з усіх предметів відбуватиметься в один день: 2 години випусники пишуть тест, потім перерва і ще 2 години тестування. Якщо щось стане на заваді (повітряна тривога, хвороба), то є можливість пройти тестування в додаткову сесію. Пробного НМТ не проводитимуть.

Ті, хто не планує вступати у виш, можуть не складати НМТ. У 2024 році для випускників не буде обовʼязкової Державної підсумкової атестації.

Пройти тестування також можна буде за кордоном у місцевих екзаменаційних центрах.