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Національний мультитест можна буде скласти у щонайменше 32 країнах світу — перелік

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Кількість країн, де можна скласти український національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році, зросла до 32.

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Загребу (Хорватія), Мадриду (Іспанія), Праги (Чехія) та Сакраменто (США)», — ідеться в повідомленні.

Передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри буде створено в таких закордонних містах:

  • Австрія (Відень);
  • Азербайджан (Баку);
  • Бельгія (Брюссель);
  • Болгарія (Варна, Софія);
  • Велика Британія (Абериствіт, Единбург, Лондон);
  • Грузія (Тбілісі);
  • Данія (Орхус);
  • Естонія (Таллінн);
  • Ірландія (Дублін);
  • Іспанія (Валенсія, Мадрид);
  • Італія (Мілан, Рим);
  • Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто);
  • Латвія (Рига);
  • Литва (Каунас);
  • Люксембург (Мерш);
  • Молдова (Кишинів);
  • Нідерланди (Роттердам);
  • Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен);
  • Норвегія (Осло);
  • Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін);
  • Португалія (Лісабон);
  • Румунія (Бухарест);
  • Словаччина (Братислава);
  • США (Нью-Йорк, Сакраменто);
  • Туреччина (Бельдібі);
  • Угорщина (Будапешт);
  • Фінляндія (Гельсінкі);
  • Франція (Марсель, Париж);
  • Чехія (Брно, Прага);
  • Хорватія (Загреб);
  • Швейцарія (Берн);
  • Швеція (Стокгольм).

«Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер зʼявилася зручніша для вас локація, — зможете після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, обравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ», — повідомляють в УЦОЯО.

  • У 2023 році в Міністерстві освіти і науки України вирішили відмовитися від зовнішнього незалежного оцінювання. Замість нього буде Національний мультипредметний тест. Це тестування міститиме завдання з трьох предметів, два з яких — обовʼязкові (українська мова та математика), а один на вибір — історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. На складання тесту даватимуть 180 хвилин. НМТ пройде двома сесіями — буде основна та додаткова, так само як ЗНО. Реєстрація проводиться у квітні.