Національний мультитест можна буде скласти у щонайменше 21 країні світу — перелік

Двадцять одна країна світу вже підтвердила проведення основної сесії національного мультипредметного тесту: перемовини з окремими закордонними установами тривають.

Про це поінформувало Міністерство освіти й науки України.

Основну сесію НМТ можна буде скласти у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція.

Також учні, які потребуватимуть участі в додатковій сесії, зможуть скласти тест в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії.

Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт. Якщо зʼявиться більш зручна для учасника локація, до 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до місцеперебування населений пункт. Про нові локації буде оприлюднено на сайті УЦОЯО.

За кордоном є обмеження щодо кількості учасників мультитесту, тож у міністерстві закликали не зволікати з реєстрацією, поки є місця.

«НМТ за кордоном буде проведено таким же чином, як і в Україні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами. Тобто вступні випробування традиційно відбуватимуться на засадах прозорості та справедливості — незалежно від того, де саме учасники їх складатимуть», — додали в МОН.