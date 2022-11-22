У Міносвіти хочуть скасувати ЗНО-2023 через воєнний стан. Що буде замість нього?

У Міністерстві освіти і науки України хочуть відмовитися від проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2023 році.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

«Безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання в традиційному форматі», — зазначив Шкарлет. Також, за його словами, неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських вишів, які тимчасово перебувають за кордоном.

У Міносвіти розглядають як альтернативу національний мультипредметний тест (НМТ). Тестові завдання укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

За планом у 2023 році НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки.

Обов’язковий блок складатиметься з чотирьох предметів — української мови, математики, історії України та іноземної мови (на вибір вступникам запропонують англійську, французьку, німецьку та іспанську мови).

Протягом 90 хвилин абітурієнти виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над тестом з історії України та іноземної мови.

В інший день вступники складуть додатковий блок тесту з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. На виконання завдання з додаткових предметів дадуть 75 хвилин.

Реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті почнеться у квітні, а саме тестування відбудеться в червні-липні 2023 року.

Сергій Шкарлет нагадав, що змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення Верховною Радою відповідного закону.