Українська мова та математика стануть обовʼязковими для вступу у виш. Рада ухвалила закон

На засіданні 23 лютого Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 8228-1 про Національний мультипредметний тест. Відповідно до нього, абітурієнти у 2023 році складатимуть обовʼязково українську мову й математику та один предмет на вибір. Водночас учні 11-х класів звільняються від складання ДПА.

Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За урядовий проєкт Закону України, який визначає формат вступу у 2023 році, проголосували 285 депутатів.

Національний мультимедійний тест (НМТ) міститиме завдання з трьох предметів, два з яких — обовʼязкові (українська мова та математика), а один на вибір — історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Блок з української мови міститиме 30 завдань, блок з математики — 22 завдання, з іноземної мови — 32, з історії України, хімії, біології — по 30, з фізики — 20. Завдань, які містять письмову розгорнуту відповідь, не буде.

На складання тесту даватимуть 180 хвилин.

НМТ пройде у дві сесії — основну та додаткову, так само як ЗНО. Реєстрація запланована на квітень.

Випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і хочуть здобувати вищу освіту в Україні, зможуть скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у різних країнах світу.