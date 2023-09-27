The Guardian: Україна передала союзникам звіт про комплектуючі Shahed і пропонує атаки на їх виробництва

Український уряд передав у серпні цього року країнам «Великої сімки» (G7) звіт про комплектуючі іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131. У ньому сказано, що значну кількість запчастин до дронів виробляють компанії зі штаб-квартирами у США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії, Польщі та інших країнах.
Видання The Guardian із посиланням на цей звіт пише, що українська сторона нібито запропонувала союзникам атакувати виробництва цих дронів у Сирії, Ірані та російській економічній зоні «Алабуга».
Видання пише, що українська сторона згодна сама завдавати ракетних ударів по виробництвах, якщо союзники нададуть необхідне озброєння, йдеться в документі.
У звіті вказано, що іранське виробництво БпЛА адаптувалося і переважно використовує доступні комерційні комплектуючі, поставки яких погано контролюються. Також у ньому є митні дані, з яких випливає, що майже всі запчастини до дронів надходять до Ірану через Туреччину, Індію, Казахстан, Узбекистан, Вʼєтнам і Коста-Ріку.
- Ще в листопаді 2022 року Головне управління розвідки України повідомляло, що майже всі деталі Shahed — закордонні: зі США, Китаю, Німеччини та Японії. Це стало відомо після вивчення будови дрона. У ньому навіть знайшли українську деталь — електрореле виробництва харківського заводу «Радіореле».