Залужний провів останню розмову з головнокомандувачем американських військ Марком Міллі. У нього закінчується каденція

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з главою Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Це був підсумковий дзвінок, оскільки американський генерал цього тижня піде з посади.

До розмови долучився і наступник Міллі — американський генерал Чарльз Браун.

«Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, попри шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед», — розповів Залужний.

Головнокомандувач наголосив, що Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів.

Міллі йде з посади

Каденція генерала Марка Міллі на посаді глави Обʼєднаного комітету начальників штабів США завершується 30 вересня. Цю посаду Міллі обіймав з 2019 року. Він запамʼятався своєю роллю в зміцненні міжнародного Альянсу на підтримку України та суперечливим виведенням військ США з Афганістану.

Його посаду обійме головнокомандувач американських Військово-повітряних сил Чарльз Браун. Його призначення вже підтримав Сенат США. Браун буде другим в історії темношкірим головою Обʼєднаного комітету начальників штабів. Браун — колишній пілот винищувача з досвідом командування військом у Тихому океані.