Сенат США підтримав кандидатуру генерала Брауна на посаду голови Обʼєднаного комітету начальників штабів. Він замінить Міллі

Сенат США підтримав головнокомандувача ВПС США генерала Чарльза Брауна на посаду голови Обʼєднаного комітету начальників штабів Збройних сил США. Він замінить Марка Міллі.

Про це пише Reuters.

Reuters

За Брауна проголосували 83 сенатори. Одинадцять з них були проти. Раніше Сенат не міг проголосувати за призначення Брауна та ще двох військових посадовців через блокування сенатора-республіканця Томмі Тубервіля. Лідер демократів Чак Шумер застосував спеціальну процедуру і обійшов незгоду республіканця.

Тубервіль заблокував рішення на знак протесту проти політики Пентагону, ухваленої минулого року, — вона передбачає оплачувану відпустку та відшкодовує витрати для військовослужбовців, які подорожують з метою зробити аборт.

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав Брауна, подякував Шумеру за проведення голосування та критикував Тубервіля за його позицію.