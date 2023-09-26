На військовий облік мають стати жінки — медики і фармацевти. Обмежень на виїзд з України для них не буде

Усі жінки віком від 18 до 60 років з медичною або фармацевтичною освітою, а також наукові співробітниці, керівниці підрозділів в охороні здоровʼя мають бути на військовому обліку. Така норма діє з 1992 року.

Про це пише Міністерство охорони здоровʼя.

Оскільки норма працювала недосконало, то з 1 жовтня 2023 року на облік мають стати жінки-медики й жінки-фармацевти, яких там досі немає. На цю процедуру відводять три роки — до 31 грудня 2026 року.

Із січня 2023 року жінок, які навчаються на медичних або фармацевтичних спеціальностях, ставлять на військовий облік одразу після завершення навчання. Заклад освіти за два місяці до завершення навчання подає списки випускниць до військкоматів.

Постановка на військовий облік — це не обовʼязково мобілізація. У такий спосіб держава розумітиме, скільки в неї є медиків і фармацевтів.

Щодо виїзду за кордон для жінок, то з 1 жовтня змін не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою і надалі матиме змогу вільно перетинати державний кордон незалежно від того, чи є вона на військовому обліку. Обмеження стосуються лише деяких категорій держслужбовців та посадовців.