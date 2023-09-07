Це не мобілізація. У ЗСУ прокоментували закон про військовий облік жінок-медиків

В Україні з 1 жовтня набуває чинності закон № 6482 про те, що жінки із медичною та фармацевтичною спеціальністю підлягають взяттю на військовий облік.

Пояснення 7 вересня оприлюднило командування Сухопутних військ.

Постанова на військовий облік — це не мобілізація жінок медиків. Це виконання змін до закону про наявний резерв фахівців медичної сфери.

Яка категорія жінок має прийти у військкомат з 1 жовтня? Всі жінки-медики (ось список), тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи. Жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням — ось перелік спеціальностей.

Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі вона має пройти медкомісію, де буде висновок про придатність або непридатність до військової служби. Жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу.

Заклади, де навчають медиків та фармацевтів, за два місяці до завершення навчання подають список щодо таких жінок до районних (або міських) військкоматів. Ці списки — це підстава, аби оформити жінкам тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Посвідчення діє 30 діб. Після видачі посвідчень вони мають протягом тижня з моменту отримання прийти до військкомату, аби їх взяли на військовий облік.

Непрацевлаштовані жінки-медики мають самі прийти до військкомату і стати на облік. Вагітним ставати на облік не потрібно.

А якщо не прийти до військкомати і не стати на облік? Може бути штраф від 850 до 1 700 гривень.

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