Від нічної атаки на Одесу постраждали 9 обʼєктів під охороною ЮНЕСКО

Від нічної ракетної та дронової атаки росіян в Одесі постраждали девʼять обʼєктів культурної спадщини з охоронної зони ЮНЕСКО.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Постраждали:

Воронцовський палац (1824—1829), пров. Воронцовський, 2;

Будинок Маріні, Ашкіназі (кін. ХІХ ст.), бульвар Приморський, 3;

Будинок Серато і Верані (1824—1826), бульвар Приморський, 4;

Будинок прибутковий Лерхе (1823—1826), бульвар Приморський, 5;

Будинок Зонтага (1826—1827, 1850), бульвар Приморський, 6;

Будинок Завадовського (1830), бульвар Приморський, 8;

Палац (обʼєм фасадної будівлі) (1829—1830), бульвар Приморський, 9;

Палац Лопухіна, Раллі, готель «Лондонський» (1827, 1851, 1898—1899), бульвар Приморський, 11;

Будинок Золотарьова, Маса (1820-ті, 1872), бульвар Приморський, 12.

Усі ці будівлі є памʼятками архітектури національного значення. У приміщеннях вибуховою хвилею пошкоджені або розбиті вікна. Крім того, в Нерубайській територіальній громаді Одещини пошкоджені сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв.