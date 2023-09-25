Незалежна комісія ООН вважає, що росія скоює злочин — підбурювання до геноциду українського народу

Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування порушень в Україні продовжує виявляти системні тортури цивільного населення на окупованих територіях та заклики з боку росії до геноциду українського народу.
Про це йдеться в релізі, що є в розпорядженні «Бабеля».
В останній доповіді Комісія заявила, що росіяни продовжують завдавати шкоди цивільному населенню (катування, сексуальне та ґендерно зумовлене насильство) та енергетичній інфраструктурі. Комісія також розслідує причини прориву греблі в Новій Каховці та його вплив на цивільне населення.
У Херсонській області російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років. Часто членів однієї родини тримали в сусідній кімнаті, тому вони були вимушені ставати опосередкованими свідками насильства.
Комісія також занепокоєна звинуваченнями у геноциді в Україні. Наприклад, деякі висловлювання, що лунають у російських державних та інших засобах масової інформації, можуть становити злочин підбурювання до геноциду. Комісія наразі продовжує свої розслідування з цього питання.
- Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні в жовтні відправить Генеральній асамблеї ООН письмовий звіт у межах другого мандата, який був запущений у березні цього року. До Ради ООН з прав людини в Женеві відповідний звіт буде направлено в березні 2024 року.
- 16 березня 2023 року Незалежна міжнародна комісії ООН з розслідування порушень в Україні опублікувала звіт. У ньому вона писала про численні воєнні злочини росіян — але не про геноцид. Голова комісії Ерік Мьосе сказав журналістам, що вони не знайшли доказів геноциду. «Ми не виявили, що в Україні був геноцид», — сказав він і додав, що «є деякі аспекти, які можуть викликати запитання щодо можливого геноциду».