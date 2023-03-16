Убивства, тортури, зґвалтування та депортація. Незалежна комісія ООН встановила численні воєнні злочини росіян — але не геноцид

Російська влада скоїла в багатьох регіонах України численні порушення міжнародного права людини та міжнародного гуманітарного права, багато з яких прирівнюються до воєнних злочинів.

Про це йдеться у новому звіті Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, який оприлюднили 16 березня.

До воєнних злочинів належать напади на цивільне населення та обʼєкти енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інші види сексуального насильства, а також незаконне переміщення та депортація дітей.

Водночас голова цієї комісії Ерік Мьосе сказав журналістам, що вони не знайшли доказів геноциду. «Ми не виявили, що в Україні був геноцид», — сказав він і додав, що «є деякі аспекти, які можуть викликати запитання щодо можливого геноциду».

У комісії є докази, які свідчать, що росія навмисно вбивала небоєздатних людей на окупованих територіях — що є воєнним злочином і порушенням права на життя.

Російські війська також обстрілювали населені пункти, нехтуючи безпекою цивільних. Таке використання вибухової зброї в населених пунктах було однією з основних причин жертв серед цивільного населення. Комісія «була вражена» масштабами руйнувань, які вона побачила під час своїх візитів.

Серійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України з 10 жовтня 2022 року можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності, вважає комісія, яка заявила, що це питання потребує подальшого розслідування. Через ці атаки цілі регіони та мільйони людей залишалися протягом певного періоду без електропостачання чи опалення, особливо під час морозів.

Комісія встановила систематичність повсюдного незаконного увʼязнення на окупованих територіях, це торкнулось чоловіків, жінок та дітей і супроводжувалось тортурами.

Крім цього, комісія ООН виявила численні випадки зґвалтувань та сексуального насильства, скоєних росіянами під час обшуків на окупованих територіях, а також під час незаконного увʼязнення. Сексуальне насильство, рівнозначне тортурам, та погрози застосування такого насильства щодо жінок і чоловіків були суттєвими аспектами катувань.

Що стосується переміщення дітей з України до рф, то ситуації, які вивчила комісія, прирівнюються до воєнних злочинів. Свідки розповіли ООН, що багато з переміщених дітей молодшого віку не змогли встановити контакт зі своїми родинами і можуть втратити звʼязок із ними на невизначений час. Затримку з поверненням на батьківщину цивільних також можна прирівняти до воєнного злочину.

Комісія також задокументувала невелику кількість порушень, скоєних українськими військовими. Ідеться про ймовірні невибіркові атаки та два можливих воєнних злочини, коли по російських військовополонених стріляли, їх поранили та піддали тортурам.

Комісія рекомендує розслідувати всі порушення і злочини та притягнути винних до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівні. Вона закликає як до кримінальної відповідальності, так і до права жертв на встановлення істини, репарації та неповторення.